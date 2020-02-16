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37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı

il kongresinde arbede çıktı. Mevcut il başkanı Adil Aktay ile yarışan Alptekin Eser'in adaylığının kabul edilmemesi üzerine kürsüyü işgal etti. Divan kurulu, Eser'in, 47 delegenin imzasını geri çekmesi, mükerrer delege imzalarının bulunması ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olması gerekçesiyle adaylığının düşürüldüğünü bildirdi. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle polis ekipleri salona girerek güvenlik önlemi aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 19:15 ABONE OL
CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı

Daha önce CHP kongrelerinde yaşanan kavgaların bir benzeri de bugün Mersin'de yaşandı. Bazı parti üyeleri salonu terk ederken, oy kullanma süresi tartışmaların devam etmesi nedeniyle uzatıldı. Seçime giremeyen aday, divanın kararına tepki olarak konuşma kürsüsünde uzun süre bekleyişini sürdürdü ancak bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin partileri için "birleşme zamanı" olduğunu söyledi.

Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'daki yerel seçim sonuçlarından bahseden Özkoç, "Tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, özgürlük, kardeşçesine yaşamak ve bir olmak için CHP'liler ant içecek ve iktidara yürüyecek." diye konuştu.

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KONGREDE GERGİNLİK

Mevcut başkan Adil Aktay ile Alptekin Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını Engin Özkoç yaptı.

Faaliyet raporlarının okunması ve bazı milletvekillerinin konuşma yapmasının ardından, adayların divana sunduğu delege imza listesi kontrol edildi.

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Bu sırada divan kurulu, Alptekin Eser'in, 47 delegenin imzasını geri çekmesi, mükerrer delege imzalarının bulunması ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olması gerekçesiyle adaylığının düşürüldüğünü bildirdi.

Bunun üzerine Eser, kürsüye çıkarak Özkoç ve divan üyelerine tepki gösterdi, bazı parti üye ve delegeler arasında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle polis ekipleri salona girerek güvenlik önlemi aldı.

Gergin anların yaşandığı kongrede, bazı parti üyeleri salonu terk ederken, oy kullanma süresi tartışmaların devam etmesi nedeniyle uzatıldı.

Seçime giremeyen Eser, divanın kararına tepki olarak konuşma kürsüsünde uzun süre bekleyişini sürdürdü ancak bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı.

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CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı
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