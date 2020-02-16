CHP’nin istifa oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'te başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin istifa etmediği ortaya çıktı. İBB'nin CHP yönetimi, kamuoyunun baskılarını engellemek için Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini açıkladı. Başkan Ekrem İmamoglu da 10 Şubat'taki meclis toplantısında Şişli'nin istifa ettiğini doğruladı. Ancak, CHP'nin kelime oyunlarıyla algı operasyonu yaparak kamuoyunu aldattığı, gerçekte ise Şişli'nin izne çıkarıldığı ve 38 bin TL'lik maaşını almaya devam ettiği öğrenildi.Şişli'nin 'istifa ettiği' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "CHP yönetimi Şişli'yi soruşturma neticelenene kadar izne çıkardı. Şişli, fiili olarak halen görevde ve İBB yönetimi ile ilişkisi kesilmedi" dedi.CHP'li İBB yönetiminin kamuoyunu yanılttığını belirten Gökkuş şöyle devam etti: "İSMEK bölge yöneticilerine karşı yapılan hakaret ve taciz içeren sözlerin ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Yaşanan olaylar karşısında CHP yönetimi, Yeşim Meltem Şişli'nin kelime oyunuyla istifa ettiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Şişli'nin istifa etmediğini görevinden uzaklaştırıldığını öğrendik. Bunun anlamı milletin aklıyla oynamaktır. Şu anda milleti kandırıyorlar ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir.""Şişli'nin söylediği skandal sözler CHP ve İBB yönetimi tarafından kabul edilemez bulunuyorsa bu hanımefendi bir an önce görevden el çektirilmelidir" diyen Gökkuş, "CHP yönetimi milleti aldattı. Bu sözden pişmanlık duyuluyorsa, yapılacak en doğru şey Şişli'nin istifa etmesidir. Siz insanların inançlarıyla ve giyimiyle bu şekilde alay edeceksiniz, milletten tepki gelince oy için milleti kandıracaksınız" şeklinde konuştu.Yeşim Meltem Şişli, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerinden iki maaş alıyor. Şişli'nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Şişli'nin İBB ile ilişkisi kesilmediği ve izinli olarak gözüktüğü için maaşını da almaya devam ettiği öğrenildi. CHP yönetiminin Şişli'yi İBB'nin kurumsal künyesinden de çıkarmadığı görüldü.Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcıya ifade vermişti. Şişli, 1 saat süren ifadesinde söylediklerini inkar etmişti. Öte yandan CHP yönetimi, Şişli'yi İBB'nin kurumsal künyesinden de çıkarmadı.

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