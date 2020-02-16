Dolandırıcılara operasyon! 7 gözaltı, 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Karaman'da esnaflık yapan Orhan G. (47), bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü "garantili kredi" reklamındaki telefon numarasını arayarak banka kredisi çıkarılması için yardım istedi.

İlk önce kendisine verilen hesap numarasına 100 lira, ardından 475 lira yatıran Orhan G, daha sonra kendisine kredi çıkarmak için yardımcı olacaklarını vadeden kişilerin telefon numarasına ulaşamayınca dolandırıldığını arayarak polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şebeke üyelerinin İstanbul'da ikamet ettiğini belirledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda, şebekenin lideri olduğu iddia edilen İsa K. ile çağrı merkezinde çalışan Yasemin D, Burcu Y, Sümeyye Y, Özlem M. ve bu kişilerden sorumlu Osman B. ile Çin uyruklu Alıeu A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karaman'a getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 33'ü dolandırıcılıktan 37 suçtan sabıka kaydı bulunan İsa K. ile Osman B. tutuklandı.

Poliste 3 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası olan Çin uyruklu Alıeu A. ile diğer 4 şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kredi çekemeyen kişileri hedef kitle seçmişler

Şebeke üyelerinin, hedef kitle olarak kredi notu düşük kişileri seçtiği, kendilerine müracaat edenlerden, verdikleri hesaba önce 100 lira, daha sonra "masraflar" için ek olarak 475 lira yatırmalarını istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin, istenilen paraları yatıran mağdurların cep telefonlarını engelledikleri belirtildi.

Tutuklanan şüphelilerden İsa K'nın, mağdurları; "Her bankada temsilcilerimiz var. Onlar sorunları hallediyor. Bu fırsat bir daha elinize geçmeyebilir." gibi sözlerle ikna ettiği belirtildi.