Dondurucu soğukta zorlu yaşam

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Esad rejimi ve destekçilerinin evsiz bıraktığı sivillerin yaşam koşullarını daha da olumsuzlaştırıyor.







Yerlerinden edilmiş 30 bin sivile kucak açan İdlib'in güneybatısındaki Hırbat Ec-Cevz beldesinde çadırlar beyaz örtüye bürünürken, bazı çadırlar ise yıkıldı. Çocuklarını ısıtmak isteyen aileler, çareyi beraberlerinde getirdikleri kıyafetleri yakmakta buluyor. Hırbat Ec-Cevz Kampı sakinlerinden Musa Ebu Reşit "Yoğun kar yüzünden çadırların bir kısmı yıkıldı, yollar kesildi. İhtiyacını karşılamak isteyenler, çadırlarından çıkamıyor. Çocuklar okullara gidemiyor. Zor kış şartları, ailelerin çilesini artırıyor" dedi. Firas Ebu Muhammed de soğuk ve kar fırtınası yüzünden çocukların hastalandığını söyledi.

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