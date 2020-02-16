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Evinde teröristi saklayan ’li vekile soruşturma

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
PKK'lı teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı. Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.
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Evinde teröristi saklayan HDP’li vekile soruşturma
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