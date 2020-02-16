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'te üşüyen çocuğa videonun yayılmasından sonra yardım eli yine 'den uzandı

'teki kampında üşürken çekilen videosu yürek burkan çocuğa yardım eli uzandı. 'den bölgeye giden bir yardım derneği üyeleri çocuğa bot ve mont hediye etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 15:41 ABONE OL
İdlib'te üşüyen çocuğa videonun yayılmasından sonra yardım eli yine Türkiye'den uzandı

Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle İdlib'teki kampa sığınan mülteci soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgedeki şartlardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor.

Buradaki kampta kalan bir çocuğun üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu. Titreyen çocuğa Türkiye'den gelen bir yardım kuruluşu üyeleri bot ve mont hediye etti. Yardım kuruluşu üyeleri ayrıca kampta kalan diğer, çocuk, kadın ve yaşlılara da giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.

Üşüyen çocuğun görüntülerini çeken yardım kuruluşu üyesi Safiye Urluca, çadırların içlerinin de dışlarından çok farklı olmadığını kaydetti. Safiye Urluca, "Kamyondan malzemeler inerken çocuklar tabi çok aceleci davrandı. Kısa bir süre bu şeye şahit olmuş olduk hepimiz. Zaten video 14-15 saniyelik. Dolayısıyla biz zaten hemen giydirdik. Hemen kamyondan bedenlerine göre ayırıp hemen giydirmek zorunda kaldık çocukları. Oradaki olay tabi çok daha dramatik." dedi.

Suriye'de zor şartlarda bulunan mültecilere yardımlarını ulaştırdıklarını anlatan Selman Urluca, İdlib'e yoğun göç olduğunu belitti.

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İdlib'te üşüyen çocuğa videonun yayılmasından sonra yardım eli yine Türkiye'den uzandı
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