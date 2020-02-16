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MSB'den açıklama: bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor

'nca  Harekatı bölgesindeki halkın, ibadetlerini özgürce yerine getirdiği belirtilerek, Suriyeli kadının, kilisede ibadet ettiklerini söylediği video paylaşıldı. Kilisede özgürce ibadet ettiklerini belirten Suriyeli vatandaşlar bölgeyi eski haline getirdiği için Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 13:39 ABONE OL
MSB'den açıklama: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor" denildi. Açıklama ile paylaşılan videoda, bölge halkının ibadet görüntüleri yer aldı.

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Ayin sonrası konuşan Suriyeli kadın, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, "Daha önceden gelemiyorduk. Allah, kardeşim Erdoğan'a yardım etsin. Uzun ömürler versin. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı. İnşallah her şey kolay ve güzel olur" dedi.

Kilisede olduklarını belirten başka biri ise bölgeyi eski haline getirdiği için Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

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MSB'den açıklama: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor
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