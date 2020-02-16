MSB'den açıklama: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor" denildi. Açıklama ile paylaşılan videoda, bölge halkının ibadet görüntüleri yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede son durum: 'Allah Türk askerine yardım etsin'

KİLİSEDEKİ SURİYELİLER TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayin sonrası konuşan Suriyeli kadın, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, "Daha önceden gelemiyorduk. Allah, kardeşim Erdoğan'a yardım etsin. Uzun ömürler versin. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı. İnşallah her şey kolay ve güzel olur" dedi.



Kilisede olduklarını belirten başka biri ise bölgeyi eski haline getirdiği için Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor. Ayin sonrasında konuşan Suriyeli teyzemiz: "Şimdi biz kilisedeyiz. İbadetimizi yaptık. Daha önceden gelemiyorduk. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı." pic.twitter.com/9vCpKGxiYq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020

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