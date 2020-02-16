SON DAKİKA! CHP kongresinde kadınlara hakaret ve kavga şoku!

CHP'de parti içi rezaletler son bulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 37. Ankara İl Kongresinde gergin anlar yaşandı. Son dakika gelişmelerinin birbiri ardında yaşandığı kongre salonunda delegelerden Teyfik Koçak kadınlara hakaret etti.

SON DAKİKA: KÜRSÜNDEN KADINLARA HAKARET EDİLDİ

Koçak kürsüde "Siyasetçinin sözüne, kışın güneşine, kadının işvesine güven olmaz" gibi yakışıksız ifadeler kullanınca ortalık karıştı. Parti içerisinde farklı grup ve kişilere ağza alınmayacak sözleri de olan Koçak'ın bu konuşması sonrasında kongrenin yapıldığı salon oldukça gerildi. Kadınlar da tepki gösterirken Koçak'ın sahneden inmesi istendi.

CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video

ŞİŞELER HAVADA UÇTU

Sonrasında ise ortam bir anda gerildi. Şişe ve bardaklar fırlatıldı. Koçak, ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu skandal görüntü kadın haklarından sözde taviz vermeyen partinin gerçek durumunu gözler önüne serdi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu aktardı.

CHP ŞANLIURFA KONGRESİNDE DE KAVDA ÇIKTI

Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video

Öte yandan dün de Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı. Kavga anları ise kameralara yansımıştı.