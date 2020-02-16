Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik

Son dakika: Mevlüt : 'de ateşkesin tesis edilmesini 'ya söyledik

Son Dakika Haberi: Mevlüt Almanya'daki 56. Münih Güvenlik Konferansı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) 'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi. Çavuşoğlu: "Uygur Türklerinin Çin vatandaşı olduğunu ve buna uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini" vurguladı.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 16:22 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'te açıklamalar yapıyor. Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin Çin vatandaşı olduğunu ve buna uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini vurguladı.

"BATI SAVUNDUĞU DEĞERLERİ İHLAL ETMEYE BAŞLADI"

Uluslararası toplumda Batı'nın ağırlığı azalıyor. Batı kendi içindeki meselelere odaklanıyor. Batı neden cazipti? Ekonomik kalkınma ve savunduğu değerler.

Asya artık dünya ekonomisinin yüzde 50'sine sahip. Bu daha da artacak. Avrupa savunduğu değerleri ihlal etmeye başladı. Örneğin demokrasi konusunda tamamen çifte standart içinde.

Batı'da artan ırkçılık, nefret ve İslamofobi Batı'nın savunduğu değerleri bitirmeye başladı. Önemli örgütleri de temelden sarsmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN