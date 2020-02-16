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Son dakika: 'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 21:22 ABONE OL
Son dakika: Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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Son dakika: Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü
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