Trump’la telefon görüşmesi

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından "Pazartesi günü 'yarın) heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'deki krizin sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.