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Zırhlı araç ve komando takviyesi

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Zırhlı araç ve komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına önceki gece ve dün komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu konvoylar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Konvoyda 8 yaşındaki mayın arama köpeği "Kaya" da yer aldı.
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Zırhlı araç ve komando takviyesi
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