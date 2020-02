3 teğmen aynı hücre evinden çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ancak örgütle bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılan 3 subay, FETÖ'nün hücre evinde kaldıklarının ortaya çıkmasının ardından itirafçı olmak için başvurdu. Teğmenler B.Y, A.N.Y. ve U.O.T. FETÖ'yle bağlantısı olmadıkları gerekçesiyle darbe girişiminden 3.5 ay sonra tahliye edildi. A.N.Y. ve U.O.T. görevine devam ederken B.Y, meslekten ihraç edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir mahrem imamın itirafı üzerine, bu 3 teğmenin örgütün hücre evinde kalarak örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi. FETÖ ile lise yıllarında tanışmasının ardından subay olmaya karar verdiğini anlatan B.Y, 2015'te Kara Harp Okulu'ndan mezun olmasından sonra Etimesgut'taki bir birlikte teğmen olarak göreve başladığını, A.N.Y. ve U.O.T. ile aynı evde kaldığını belirtti. Kendilerinden, önce "Rasim", sonra da "Burak" kod adlı mahrem imamların sorumlu olduğunu ifade eden B.Y, "Burak'la 15 Temmuz 2016'ya kadar zaman zaman görüşmeye devam ettik. Darbe olacağı ile ilgili bize anormal gelen, farklı bir uygulama olmamıştı ancak Burak, evde cemaatle (FETÖ) ilgili herhangi bir kitap bırakmamamızı, tedbir kurallarına riayet etmemizi darbeden bir hafta kadar önce söylemişti." diye beyanda bulundu. Şüpheli U.O.T. de ilk başta "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını kabul etmek istemediğinden bildiklerini anlatmadığını kaydederek, "Üzerimdeki ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra sakin kafa ile düşününce bu hain yapılanma hakkında bildiklerimi anlatarak devletime faydalı olmanın daha önemli olduğu kanısına vardım" dedi. AA

