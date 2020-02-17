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'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:58 ABONE OL
Afyonkarahisar'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaklaşık 3 yıldır ilçe merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişinin, Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından YPG/PKK adına paralı askerlik yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, şüphelilerin YPG/PKK mensubu olduklarını gösteren fotoğraf ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
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