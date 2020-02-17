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Çavuşoğlu: ve , 'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor

Dışişleri Bakanı , ve ’nın konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, “Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:32 ABONE OL
Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor

Çavuşoğlu, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib'de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moskova'da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.

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Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor
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