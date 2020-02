CHP Kongresi’nde kadınlara hakaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bol hakaret içeren konuşmasının ardından Ankara İl Kongresi'nde eski milletvekili olan delege Tevfik Koçak kadınlara hakaret etti. Koçak'ın sözleri kongre salonunu karıştırdı.





DAKİKALARCA YUHALANDI

Koçak kongre kürsüsünden "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" dedi. Bu sözler üzerine salonda 'yuh' sesleri yükseldi. Kadın ve erkek delegeler Koçak'a tepki gösterirken partili kadınlar Koçak'ın elinden mikrofonu almaya çalıştı. Salonda ise pet şişeler havada uçuştu. Önce sözlerini "Yüz yıldır Anadolu'da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak" diye savunan Koçak, tepkilerin dinmemesi üzerine özür diledi. Partililer, elinden mikrofonu aldıkları Koçak'ı kürsüden inmeye zorladı. Tepkiler üzerine ise Koçak "Arkadaşlar ben özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana" diyerek kürsüyü terk etti. CHP'nin il kongrelerinde her gün ayrı bir kavga, her gün ayrı bir skandal yaşanıyor. Önceki gün de Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde adayların taraftarları birbirine girmiş yumruklar havada uçuşmuştu.