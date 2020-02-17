CHP'de olaylı kongre! Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi!

CHP'nin Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanı Seçim Kongresinde tartışmalar yaşandı. Tartışmanın asıl kaynağı ise tek aday ile seçimlere gidilecek olması... Özellikle İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun tek adaylığı tartışılırken aynı tartışma Ankara'da da yaşandı. Dün Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanlığı Seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Ali Hikmet Akıllı seçildi ancak başka kimsenin aday olmasına izin verilmedi. Eski İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya da imza toplayarak aday olmak istemişti. Fakat imza toplamalarına rağmen delegelere imzaların geri çekilmesi için telefonlar edildiği ve baskı yapıldığı belirtiliyor.

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ALİ HİKMET AKILLI 315 OY ALDI

Dün gerçekleşen seçimlerde seçilen Ali Hikmet Akıllı'nın delegelerin yarısının dahi oylarını alamadı. Kılıçdaroğlu'nun baskısıyla gerçekleşen seçimlerde 149 delege oy kullanmazken, 181 delege de geçersiz oy kullandı. Parti tabanından gelen yoğun tepkiler sonrasında, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Akıllı, yalnızca 315 oy alabildi...

AYAKOYUNLARINI UNUTTU KONGREDE DEMOKRASİDEN DEM VURDU

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010 yılından bu yana adım adım partide 'tek adam' haline gelen, gerek il örgütlerinin yapısı gerekse partideki muhalif ve aykırı sesler için sık sık disiplin süreci işleten, parti içi demokrasiyi rafa kaldıran Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Ankara 37. Olağan il kongresinde ise 'demokrasi'den dem vurdu. Partide olağan kurultay öncesinde ilçe ve il kongrelerine 'tek aday' ve delege listeleri müdahalesine rağmen Kılıçdaroğlu, Ankara il kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 5 sorunu olduğunu, bunların başında ise demokrasinin geldiğini iddia etti. Partisindeki demokrasiye aykırı işleri, konuşan ve eleştirenlerin disiplin yoluyla partiden atıldığını, kongrelere müdahaleleri bir kenara bırakan Kılıçdaroğlu demokrasinin vazgeçilmez bir kavram olduğunu, kim olursa olsun herkesin özgürce düşüncesini ifade etmesi gerektiğini söyledi.