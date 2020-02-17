CHP’li eski RTÜK üyesi FETÖ için seferber oldu

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li eski RTÜK Üyesi Faruk Bildirici'nin, 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarının yayınlanması için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bildirici, RTÜK üyesi olduğu dönemde; 17-25 Aralık süreci, MİT TIR'larının durdurulması, Musul Konsolosluğu'nun işgal edilmesi ve Rıza Zarrab'la ilgili dört yayın yasağı kararının RTÜK'ün web sayfasından kaldırılması için başvuru yaptı. Bildirici'nin Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı kumpasıyla ilgili yayın yasağını iptal kararını açıkladığı gecenin sabahında, 09.00'da dilekçeyi elden getirerek gereğinin yapılmasını istemesi, planlı bir organizasyonu işaret etti. Bu dilekçeleri birçok kez ısrarla Üst Kurul toplantılarında da dile getirdi. Başvuruları reddedilen Bildirici, muhalif yayın organlarına verdiği demeçlerle FETÖ'ye hizmet eden yaklaşımını savundu. Anamuhalefet sözcüleriyle basın toplantısı düzenleyen Bildirici, siyasi tarafsızlığını da kaybedince yasa gereği görevinden çekilmiş sayıldı.