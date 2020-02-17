DEAŞ terör örgütünün infazcısı Bursa'da yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa'da olduğu tespit edilen DEAŞ'lı üst düzey sözde komutan için operasyona start verildi.

Suriye'nin Deyrizor'a bağlı El- Meadin ve El- Bukemal Bölgelerinde emir komutaya sahip olduğu ve bir çok infazı gerçekleştirdiği belirlenen DEAŞ üst düzey yöneticisi Abu Taki Alshamy kodlu Y.A.A. (50) terör ve özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Y.A.A.'nın sosyal medyada infaz görüntüleri paylaşılmıştı.

SAMSUN'DAKİ DEAŞ'LILARDAN DA HABER VAR

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı DEAŞ terör örgütüyle ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu H.I.A.A. ve W.H.M.M.'yi gözaltı aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün uzatılan H.I.A.A. ve W.H.M.M. sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.