Erdoğan ve Trump’ı anlatan kitabın yazarı Günaştı: İki Kasımpaşalı bir kitapta buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir kitapta buluştu. ABD'de yaşayan Erbil Günaştı'nın gazeteci Daphne Barak ile birlikte kaleme aldığı Gamechanger (Oyun değiştirici) adlı kitap ABD'de ses getirdi. Kitapta Erdoğan ile Trump arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın kaderini nasıl etkileyebileceği konusunda öngörüler yer alıyor. Günaştı, Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilerin bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabıyla ilgili, "Erdoğan ve Trump iki Kasımpaşalı'dır. İster külhanbeyi deyin ister başka türlü iltifat edin ancak gerçek budur. Kısacası Erdoğan'la Trump'ı aynı kefeye koydum. Çünkü Trump Queens'den gelmiştir Manhattan'a. Queens'den gelen yol New York'un doğusundan geçer. Manhattan'ın daha fakir ancak beyaz bölgesinden. Bu demektir ki, Trump sert bir mizaca ve yüreğe sahip olmasaydı başkan olamazdı. ABD, Kasımpaşalı gibi davranan bir Trump'ı başkan seçmiştir" dedi. Günaştı şöyle devam etti: "Eğer Erdoğan'la Trump bir araya gelmez ve devamlı konuşmazlarsa ABD için felaket olur. Türkiye için felaket olur demiyorum, dikkat edin. Önce ABD için felaket olur sonra dünyanın tamamının geri kalanı için. Erdoğan'la Trump birlikte çalışmazlarsa, Batı medeniyeti öncelikle Avrupa'da on yıl içinde yok olmaya mahkumdur."





'TRUMP KİTABI BEĞENDİ'

Günaştı, "İlk kitabı Başkan Trump elimden aldı ve beni kutladı. Ertesi günkü buluşmamızda bana kitaptan memnuniyetini bir kez daha dile getirdi. Bu kitap siyasetçilere yön vermek maksadıyla ve ABD halkını da bu durumlar hakkında bilgilendirmek için yazıldı ve şimdilik herkesten takdir görüyor. Şu ana kadar ABD'nin en başta gelen radyo ve televizyonlarının yaklaşık ellisi beni yayına çıkardı" dedi.