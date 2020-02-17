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Evlat nöbeti" tutan baba evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba , polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 20:03 ABONE OL
Evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

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Evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu
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