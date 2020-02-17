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operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:48 ABONE OL
FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırıkkale'de ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen M.B, M.O.Y, M.T, M.K, M.K. ve H.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan birinin emekli, birinin muvazzaf asker, 4'ünün de eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

11 İLDE OPERASYON YAPILDI

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda yeni bilgiler elde edildi.

TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12'si muvazzaf, ikisi meslekten ihraç edilen askeri personel, ikisi sivil mahrem ağabey olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı, dokuz şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

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FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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