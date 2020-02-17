Genç girişimcilere 200 bin TL hibe fırsatı

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı. TÜBİTAK ve KOSGEB'in iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunduğunu kaydeden Varank, şöyle konuştu: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla (BİGG), nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. TÜBİTAK BİGG Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor." Bir diğer vizyoner politikanın da firmalara sunulan sermaya desteği olduğunu vurgulayan Varank, "Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar, yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirmeli" diye konuştu. AA

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