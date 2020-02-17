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'nin eski başkanı tahliye istedi! Karar verildi

'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı 'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti Karaman'ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 15:38 ABONE OL
HDP'nin eski başkanı tahliye istedi! Karar verildi

Hakkari'de, 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan tutuklu bulunan HDP'li eski Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yargılanmasına başlandı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Karaman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

37 İLDE GÖZALTILAR

Öte yandan 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 450 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 450 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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HDP'nin eski başkanı tahliye istedi! Karar verildi
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