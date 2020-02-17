Mehmet Kesimoğlu Muharrem İnce’ye kafa attı

CHP'li Muharrem İnce'yle ilgili dün bomba bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce'nin, önceki gece Çankaya'daki ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile yaptığı görüşme sırasında kavga yaşandığı iddia edildi. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun Muharrem İnce'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü. Olay iddiaya göre, önceki gece yarısı saat 23.00 sıralarında Muharrem İnce'nin Çankaya Yaşamkent'teki ofisinde yaşandı. İnce, akşam saatlerinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile bir toplantı yaptı.İddiaya göre Mehmet Kesimoğlu, ofisten ayrılırken kapıda Muharrem İnce ile tartıştı. Kesimoğlu, İnce'nin yüzüne bir anda kafa attı. Darbe sonrasında İnce'nin burnunun kanadığı, ancak İnce'nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği, ofise doktor çağrıldığı ileri sürüldü. Muharrem İnce olayın dün basına yansıması üzerine bir internet sitesine "Dedikoduyu duydum" notu düşüp gülücük emojisi koyduğu bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta İnce'nin burnunun şiş olması ve yüzünde makyaj bulunması dikkatlerden kaçmadı.İKİLİNİN neden birbirine girdiği ile ilgili kulislerde çeşitli iddialar dile getiriliyor. Genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan "Beştepe'ye giden CHP'li" kumpasının ardından parti yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan ve 'CHP'de çete var' iddiasını ortaya atan İnce'nin, genel merkezle buzları eritme çabasına girmesinin de tepkiyle karşılandığı ve Kesimoğlu ile arasındaki kavganın da bu nedenle çıkmış olabileceği belirtiliyor. Mehmet Kesimoğlu CHP kendisini aday göstermeyince Kırklareli'nde seçime bağımsız aday olarak girmiş ve belediye başkanı seçilmişti. Kesimoğlu, aday gösterilmemesinin nedeninin Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkan adaylığına destek vermek olduğunu açıklamıştı. ANKARA