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Öcalan'ın yakalanmasını bahane edip sağlık merkezini yakan 7 şüpheli yakalandı

'in Tarsus ilçesinde terör örgütü /KCK'nın elebaşı 'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:09 ABONE OL

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet siteleri tarafından örgüt mensuplarına verilen talimatlar ile 15 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde terörist başı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede çeşitli mahallelerde eylem yaptıkları tespit edilen ve Girne Mahallesi'nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezine molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte sabaha karşı yaptığı operasyonda toplam 7 kişi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

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Öcalan'ın yakalanmasını bahane edip sağlık merkezini yakan 7 şüpheli yakalandı
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