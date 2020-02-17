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SON DAKİKA HABERİ: İzmir merkezli dev operasyonu

Son dakika haberine göre İzmir'de 'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 101’i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli operasyon 42 farklı ilde eş zamanlı başlatıldı.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 06:40 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 06:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen dev FETÖ operasyonu haberi az önce geldi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla 42 ilde İzmir merkezli başlatıldı. İzmir TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyon sürüyor.

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