Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Gözaltılar var

Son dakika: 'ta kaçakçılık operasyonu: Gözaltılar var

Son dakika gelen bilgilere göre 'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 70 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 1 gram eroin maddesi, 3 litre alkollü içecek, 7 kilo tütün, gümrük kaçağı 110 bin 915 paket sigara, 900 paket elektronik sigara likiti, 15 paket sigara filtresi, 8 kilo kaçak çay, 695 fotoğraf makinesi şarj cihazı, 67 çift ayakkabı, 33 cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, 720 gözlük, 10 kol saati ile 2 bin 365 adet çeşitli süs eşyası ele geçirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Gözaltılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN