Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Taksim Sergi Platformu’na vatandaştan israf tepkisi

Taksim ’na vatandaştan israf tepkisi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Taksim Sergi Platformu’na vatandaştan israf tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 652 bin liralık bütçesi nedeniyle tartışma konusu olan "Taksim Geçici Sergi Platformu" ziyaret etti. İmamoğlu, platformun yapılış amacını "Vatandaşlara, Taksim Meydanı Projesi'ne ilişkin sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak" olarak açıkladı. Platformun bütçesini gören bir vatandaş ise "Böyle bir bütçe ile bu iş yapılıyorsa gerçekten ayıptır, saçmalıktır" derken Yaşar Kellecioğlu isimli başka bir İstanbullu da "Bu kadar sıkıntının içerisinde kısa süreli bir proje için çok saçma bir bütçe olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Sergi Platformu’na vatandaştan israf tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN