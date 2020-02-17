Taksim Sergi Platformu’na vatandaştan israf tepkisi

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stanbulBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 652 bin liralık bütçesi nedeniyle tartışma konusu olan "Taksim Geçici Sergi Platformu" ziyaret etti. İmamoğlu, platformun yapılış amacını "Vatandaşlara, Taksim Meydanı Projesi'ne ilişkin sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak" olarak açıkladı. Platformun bütçesini gören bir vatandaş ise "Böyle bir bütçe ile bu iş yapılıyorsa gerçekten ayıptır, saçmalıktır" derken Yaşar Kellecioğlu isimli başka bir İstanbullu da "Bu kadar sıkıntının içerisinde kısa süreli bir proje için çok saçma bir bütçe olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.