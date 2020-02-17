Yalova vurgununu sahte alacaklı kaydıyla yaptılar

YalovaBelediyesi'ndeki zimmet skandalını kendisine 40 bin lira rüşvet teklif eden tutuklu Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'i, şikayet ederek ortaya çıkaran Bütçe Sorumlusu Gülşah Gürkal Bektaş ifadesinde "Alacağı olmayan ALPAN İnşaat, Ata Hizmetleri ve Bilgi Hurdacılık isimli firmalar adına alacak kayıt edildiği, bilgisayar ortamında firma adı yazılıp çek kısmında 'Bekir Bilge adına ödenmesi' şeklinde düzenlendiğini tespit ettik. Gerçekten alacağı olan firmalara ait belgeler bu üç firmadan birine ödeme yapılmak üzere değiştirilmiş" dedi