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vurgununu sahte alacaklı kaydıyla yaptılar

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Yalova vurgununu sahte alacaklı kaydıyla yaptılar
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet skandalını kendisine 40 bin lira rüşvet teklif eden tutuklu Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'i, şikayet ederek ortaya çıkaran Bütçe Sorumlusu Gülşah Gürkal Bektaş ifadesinde "Alacağı olmayan ALPAN İnşaat, Ata Hizmetleri ve Bilgi Hurdacılık isimli firmalar adına alacak kayıt edildiği, bilgisayar ortamında firma adı yazılıp çek kısmında 'Bekir Bilge adına ödenmesi' şeklinde düzenlendiğini tespit ettik. Gerçekten alacağı olan firmalara ait belgeler bu üç firmadan birine ödeme yapılmak üzere değiştirilmiş" dedi
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Yalova vurgununu sahte alacaklı kaydıyla yaptılar
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