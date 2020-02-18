Bazı ülkeler FETÖ’ye kol kanat geriyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Maarif Vakfı tarafından 8. Ülke Temsilcileri İstişare toplantısı düzenlendi. Vakfın Üsküdar'daki merkezinde yapılan toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, örgütün Türk markasını kullanarak yaptığı okulların milletin gasp edilmiş malları olduğunu söyledi. Oktay, "FETÖ'nün Türkiye ve Türk dili markasını kullanarak yaptığı okullar milletimizin gasp edilmiş mallarıdır ve bunların daha çok ülkede Maarif Vakfımıza devredilmesi için diplomatik mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yazık ki hain FETÖ üyeleri, bazı ülkelerde mağdur gibi karşılanmakta, bu teröristlere kol kanat gerilmektedir. Biz bu ülkelerin ikiyüzlü tutumuna rağmen asla karamsarlığa düşmedik, düşmüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.Sizlere düşen bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya devam etmektir. Eğitim kisvesi altında terör örgütü üyelerinin gençlerin ve çocukların o berrak, temiz zihinlerini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl düzenlenecek istişare toplantısında daha çok sayıda FETÖ iltisaklı okulun Maarif Vakfımıza devredildiğini konuşuyor olacağız.