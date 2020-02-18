CHP’de kararlar nerede alınıyor bilmiyorum

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, hafta sonu Ankara'da yapılan il kongresinde parti yönetimine çarpıcı eleştirilerde bulundu. Cihaner, daha önce genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan'ın CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin eski genel müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen "CHP'de partinin karar organları dışında bir karar merkezi var ve bu merkez önemli kararlar alıyor, genel başkan Kılıçdaroğlu da bu kararları MYK'ya getiriyor" sözleriyle benzerlik taşıyan ifadeler kullandı. Partide muhalif isimlerden olan Cihaner, CHP yönetimine ilişkin 'kayıtdışı siyaset' suçlamasında bulundu. Cihaner "Bazı kararların nerede alındığını ben de PM üyesi olarak bilmiyorum" dedi. Cihaner örnek olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili tavrı ve son olarak Saadet Partisi'nin Kudüs mitingine katılımı gösterdi. Tek aday' dayatmasına da isyan eden Cihaner, "Tek aday baskısı utanç verici bir duruma dönüşmüş halde. Olağanüstü kurultay isteyenlere inanılmaz bir ötekileştirme yapılıyor. Eğer biz parti içi demokrasiyi işletebilmiş olsaydık son dönemde Urla'da Ankara'da yaşadığımız şeyleri yaşamamış olurduk" dedi.

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