Evlat nöbetinde sevinç gözyaşları PKK’dan kaçıp annesi ve kardeşlerine kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için 168 gündür HDP il binası önünde oturan annelerin eylemi hedefine ulaşıyor. Annelerin eylemini görerek PKK'nın elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olanların arasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 5 yıl önce PKK'nın dağa kaçırarak ailesinden kopardığı Pelda Ayhan, evlat nöbetine katıla annesi Gevriye Ayhan'ın 'Kaç gel' çağrısına uydu. Pelda, PKK'nın elinden kaçarak Şanlıurfa Suruç'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Geyriye Ayhan, yıllardır hasretini çektiği kızına kavuştu.Şanlıurfa'da teslim olmasının ardından burada yapılan işlemler sonrası Diyarbakır'a sevk edilen 21 yaşındaki Pelda Ayhan, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Anne Gevriye Ayhan, kızını görebilmek için iki oğlu Mehmet Ali ve Seyfettin ile birlikte emniyete geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Pelda'yı 5 yıl aradan sonra karşılarında gören anne ve iki kardeş, gözyaşı döktü. 4'ü kız, 3'ü erkek 7 çocuğunu babasız büyüten anne Geyriye Ayhan, kızı Pelda'ya sımsıkı sarıldı. Kürtçe ağıtlar yakıp ağlayan anne yaşadığı heyecandan dolayı baygınlık geçirdi. Çocuklarının ve polislerin yardımıyla koltuğa oturtulan anne kısa süre sonra kendine geldi. Anne kavuşma sonrası kendilerine sürekli destek olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip dua etti.Yıllardır göremedikleri ablarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmet Ali ve Seyfettin Ayhan, bir daha Pelda'yı bırakmayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Suriye'deki terör kamplarında ablası Pelda ile sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurup kaçmasını isteyen Mehmet Ali, buluşma sırasında 5 yıldır göremediği ablasının elini hiç bırakmadı.Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünden dün bir sevindirici haber daha geldi. Erzurum İstihbarat ve TEM Şube müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında Volkan Aslan da, bölücü örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan Aslan'ın, evlat nöbetine katılan Melik Aslan'ın oğlu olduğu belirlendi. 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenilen Volkan Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.