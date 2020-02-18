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/'ye bir operasyon da 'dan: 27 gözaltı kararı

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 08:11 ABONE OL
FETÖ/PDY'ye bir operasyon da Adana'dan: 27 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2009 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında soruların çalışmasına ilişkin FETÖ/PDY soruşturmada 11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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FETÖ/PDY'ye bir operasyon da Adana'dan: 27 gözaltı kararı
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