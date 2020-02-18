Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gezi kalkışmasının perde arkasındaki isim: George Soros! İşte Soros'un Gezi'deki rolü

Gezi kalkışmasının perde arkasındaki isim: ! İşte Soros'un Gezi'deki rolü

Dünyanın birçok ülkesinde benzer sloganlarla halkı galeyana getirip devletlere ekonomik zarar vermek isteyen spekülatör ve isyan mühendisi , ’ye büyük zararı dokunan eylemlerinde de yönetmen koltuğundaydı. Amerikalılar onu ‘’ spekülatörü’’ olarak biliyor ama bu, buz dağının görünen yüzü. Dünyanın geri kalanında ise bizzat fonladığı vakıflar sayesinde ülkeleri karıştıran, iktisadi ve sosyal olarak darbeler vurarak istediğini almaya çalışan bir canavar olarak biliniyor. İşte o canavarın Gezi Parkı sürecinde ve sonrasında yaptıkları…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:23 ABONE OL
Gezi kalkışmasının perde arkasındaki isim: George Soros! İşte Soros'un Gezi'deki rolü

Dünyanın birçok ülkesinde benzer sloganlarla halkı galeyana getirip devletlere ekonomik zarar vermek isteyen spekülatör ve isyan mühendisi George Soros, Türkiye'ye büyük zararı dokunan Gezi Parkı eylemlerinde de yönetmen koltuğundaydı. Amerikalılar onu ''borsa spekülatörü'' olarak biliyor ama bu, buz dağının görünen yüzü. Dünyanın geri kalanında ise bizzat fonladığı vakıflar sayesinde ülkeleri karıştıran, iktisadi ve sosyal olarak darbeler vurarak istediğini almaya çalışan bir canavar olarak biliniyor. İşte o canavarın Gezi Parkı sürecinde ve sonrasında yaptıkları…

Bir isyan mühendisi: George Soros! Soros kimdir? Gezi kalkışmasında rolü nedir? | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gezi kalkışmasının perde arkasındaki isim: George Soros! İşte Soros'un Gezi'deki rolü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN