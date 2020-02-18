İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti. Milletvekili Ok istifasında parti yönetiminin Soros Vakfı ile ilişkisi olanların eline geçtiğini belirtirken, CHP ile yapılan ittifakı da eleştirdi. Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını kaydetti. Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanı'nda en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in durumu bilmesine rağmen bu kişilerin en hassas birimlerde görevlendirilmesinde bir sakınca görmediğini ifade eden Ok, şunları kaydetti: "Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmıştır. İlk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim."Yerel seçimlerde CHP ile yapılan ittifakı sert sözlerle eleştiren Ok, "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir" ifadelerini kullandı. Ok'un istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 37'ye indi.