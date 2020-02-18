‘Küfür ve hakaret acizlerin limanı’

İBB Meclisi'nin, belediyenin arazilerini satılmasın diye ilçe belediyelerine tahsis etmesine içerleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine hakaret etti. İmamoğlu'nun Meclis üyelerine 'eşkıya' benzetmesi yapması üzerine İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Küfür ve hakaret aciz kimselerin sığındığı basit bir limandır. İBB Başkanı; İstanbul'a hizmet etmek yerine ne yazık ki İstanbulluların seçtiği meclis üyelerimize 'Eşkıya' diyerek bu limana demir atmıştır" dedi. Vatandaşlar da İmamoğlu'nun skandal açıklamasına tepki yağdırdı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, "Küfür ve hakaret seçilenden ziyade seçen milletimizedir, İstanbul'umuzadır. Hesabının sorulacağından şüphemiz yoktur" yorumunu yaptı.