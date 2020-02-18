Moskova’da İdlib için yoğun diplomasi

BUGÜN NELER OLDU

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere dün Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan basına kapalı görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri ve istihbarat yetkilileri de yer aldı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Türk heyetin, rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi konusunda geri adım atmadığı ve Soçi mutabakatına bağlı kalınması konusundaki kararlılığın Rus tarafına iletildiği ifade edildi. Görüşmelere bugün de devam edilecek. Toplantılar sonrasında ise Ankara'da askerler arasındaki teknik görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rus Izvetsiya gazetesine verdiği demeçte "Türkiye ve Rusya İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor" dedi.