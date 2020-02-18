SON DAKİKA HABERİ! Irak'ın kuzeyine flaş hava operasyonu! Saldırıya hazırlanan PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SON DAKİKA

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN VURULDULAR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve yurt dışında yapılan son dakika operasyonlarıyla birlikte son 1 ayda ağır can ve mal kayıpları verdirildi. Operasyona ilişkin yeni ayrıntılar anbean SABAH.com.tr'de olacak