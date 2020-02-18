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'tan "Gezi" kararına sert tepki

, Gezi davasında çıkan karara çok sert sözlerde tepki gösterdi. , Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 19:31 ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Gezi kararına sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "Gezi" kararına sert tepki
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