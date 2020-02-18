Son dakika: FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon!

Bu sabah itibarıyla FETÖ yapılanmalarına yönelik çeşitli illerde oeprasyonlar gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İzmir'de gerçekleştirilen dev FETÖ operasyonu haberi de az önce geldi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla 42 ilde İzmir merkezli başlatıldı. İzmir TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyon sürüyor.