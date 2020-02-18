Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlarla çekilmiş görüntü paylaşan Y.Ç. ve Ö.P.'yi takibe aldı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu geçtiğimiz gece saatlerinde Kazımdirik-Turan ve İstiklal-Kurtpınar Mahalleleri'ndeki iki ikamete baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramalarda silaha rastlanmazken, bir adet suç aleti bıçağa el konularak muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.