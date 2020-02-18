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Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

'ın Muratlı ilçesinde hesaplarından silahla fotoğraflar paylaşan iki şüphelinin evine baskın yapıldı. Aramada silah bulunamazken, bir adet bıçak ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:36 ABONE OL
Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlarla çekilmiş görüntü paylaşan Y.Ç. ve Ö.P.'yi takibe aldı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu geçtiğimiz gece saatlerinde Kazımdirik-Turan ve İstiklal-Kurtpınar Mahalleleri'ndeki iki ikamete baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramalarda silaha rastlanmazken, bir adet suç aleti bıçağa el konularak muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu
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