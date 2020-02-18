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Türkiye’den insanlık düşmanlarına karşı vicdan duvarı

’de rejim güçleri ve destekçilerinin zulmünden kaçan milyonlarca sivil Türkiye sınırındaki çadır kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. TSK ve Türk yardım kuruluşları gıda, yatak yorgan, kışlık kıyafet gibi acil ihtiyaçları karşılayarak zalimlere karşı halkın ‘vicdan duvarı’ olmayı sürdürüyor

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Türkiye’den insanlık düşmanlarına karşı vicdan duvarı

Türkiye, İdlib'e insani yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye Ordusu'nun zulmünden kaçan milyonlarca sivil de Türkiye sınırındaki çadır kamplarda yaşam mücadelesine devam ediyor. Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da çatışmalardan kaçan sivillerin yarasını sarmaya çalışıyor. Başta barınma ve ısınma yaşayan İdlibliler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sivil halk, bu noktada Türkiye'den kendilerine gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, "Günlük olarak yeni göç eden ailelere gıda desteği veriyoruz. Barınma sorunları çözmek için çadır kamplar yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Gıda, yatak, yorgan, kışlık kıyafetler gibi acil ihtiyaçları buradaki masum sivillere ulaştırıyoruz. Son bir ay içerisinde bin aileyi hazırladığımız çadır kampa yerleştirdik. Bin aileyi de önümüzdeki günlerde hazırladığımız briket evlere yerleştireceğiz. Bölgedeki masum sivil insanlar için çalışmalarımız devam edecek" dedi.



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