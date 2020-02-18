Türkiye’den insanlık düşmanlarına karşı vicdan duvarı

Türkiye, İdlib'e insani yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye Ordusu'nun zulmünden kaçan milyonlarca sivil de Türkiye sınırındaki çadır kamplarda yaşam mücadelesine devam ediyor. Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da çatışmalardan kaçan sivillerin yarasını sarmaya çalışıyor. Başta barınma ve ısınma yaşayan İdlibliler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sivil halk, bu noktada Türkiye'den kendilerine gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, "Günlük olarak yeni göç eden ailelere gıda desteği veriyoruz. Barınma sorunları çözmek için çadır kamplar yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Gıda, yatak, yorgan, kışlık kıyafetler gibi acil ihtiyaçları buradaki masum sivillere ulaştırıyoruz. Son bir ay içerisinde bin aileyi hazırladığımız çadır kampa yerleştirdik. Bin aileyi de önümüzdeki günlerde hazırladığımız briket evlere yerleştireceğiz. Bölgedeki masum sivil insanlar için çalışmalarımız devam edecek" dedi.







MART BAŞINDA ÜÇLÜ ZİRVE

Suriye sorununa siyasi çözüm bulunması için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın liderler düzeyinde mart ayı başında 6'ncı kez bir araya gelmeyi planlıyor. Kesin tarihi henüz belirlenmeyen zirve İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilecek. Hasan AY/SABAH

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