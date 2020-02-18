YİK tersine beyin göçü ve kadına şiddeti ele aldı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan katıldı. Toplantıda, tersine beyin göçüne dair politikalar ile kadına yönelik şiddet ele alındı. Erdoğan, kadına şiddeti 'insanlık suçu' olarak gördüğünü aktardı.