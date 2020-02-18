Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > YİK tersine beyin göçü ve kadına şiddeti ele aldı

YİK tersine beyin göçü ve kadına şiddeti ele aldı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
YİK tersine beyin göçü ve kadına şiddeti ele aldı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan katıldı. Toplantıda, tersine beyin göçüne dair politikalar ile kadına yönelik şiddet ele alındı. Erdoğan, kadına şiddeti 'insanlık suçu' olarak gördüğünü aktardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
YİK tersine beyin göçü ve kadına şiddeti ele aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN