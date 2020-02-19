SON DAKİKA HABERİ! FETÖ baskınında 55 isimden 36'sı yakalandı!

15 Temmuz'un faili Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı. Alınan son dakika bilgisine göre halen firari olan isimlerin de yakalanması an meselesi.

SON DAKİKA! OPERASYONA İLİŞKİN AYRINTILAR

İstanbul merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele ve onlara "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütün sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullanıldığı tespit edilen sabit hatlardan aranan askerler tespit edildi.

Haklarında 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak ifade verilen, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 27'si Astsubay, 2'si Uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK Mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil toplam 55 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON OLARAK BAŞLATILDI

Bugün saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.