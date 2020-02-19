Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz öncesi İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığı'nda görev yapan eski astsubay Mevlüt Öncel, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Öncel, Akıncı Üssü nizamiyesinde darbe karşıtı vatandaşların askerler tarafından vurulmasının kısa mesafeden yapıldığı iddiasını reddederek, söz konusu ateşin uzak mesafeden asker olmayan keskin nişancılar tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde de vatandaşlara keskin nişancılar tarafından ateş açıldığı ve şehitler verildiğine dair haberleri ve çekilmiş video görüntülerini hatırlatan Öncel, kendisinin kimseye ateş etmediğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili bilirkişi raporlarını hazırlayan uzmanların mahkemede dinlenilmediğini söyleyen Öncel, bu kişilerin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

FETÖ'DE YENİ İTİRAFLAR VAR

Öte yandan Fetullahçı terör örgütünde mahrem imamlardan birisi itirafçı olmaya karar verdi. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığı itirafçı sanığın son dakika itirafında yer aldı. İşte Örgüte ilişkin yeni bilgiler...