Arnavutluk liderinden yardım için teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremle ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti. Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Türkiye'ye yardımlarından dolayı şükranlarını sunan Rama, konferansın ardından açıklanan toplam 1.15 milyar avroluk yardım taahhüdünü "büyüleyicinin ötesinde" olarak nitelendirdi. Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde 51 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin kişi yaralanmış ve çok sayıda yapı zarar görürmüştü.