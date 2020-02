Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin flaş açıklamalar

Erdoğan, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Darbe iddialarına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kampanya. Bu kampanyaya da maalesef doluşa gelip sizin gibi, hakikaten saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum." diye konuştu.

Bütün bu kampanyaların ülkeye ve millete ihanet olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı yok. Bugün konuşmamda gerekenleri söyledim. Bunlar hain. Böyle bir hava hissediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Herkes huzur içerisinde geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor, her şey yerinde. Herhalde bunlar pek yiyip içemiyor, gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de herhalde darbenin nal sesleri geliyor bunlara? Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde bunlar, bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır."

Osman Kavala'ya, Gezi olaylarına ilişkin davanın ardından başka bir soruşturma nedeniyle tekrar gözaltı kararı verildiği ve bunun üzerine yargıya yönelik eleştirilen bulunduğunun ifade edilmesi üzerine de Erdoğan, bu eleştirilere katılmadığını dile getirdi.

Erdoğan, "İşine gelen, yargının verdiği olumlu karara, 'yargı iyi karar verdi' derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD İLE İDLİB'DE HER TÜRLÜ DAYANIŞMAMIZ OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İdlib konusunda Erdoğan ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde açıklaması hatırlatılarak, "Türkiye'nin olası bir harekatında ABD nasıl bir destek sağlayacak? Trump ile bu konuyu görüştünüz mü?" sorusuna ise Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir." karşılığını verdi.

"KURULLAR, ONLARA DA YARDIMCI OLUR"

Erdoğan, İdlib'e olası bir harekatta hava unsurlarının kullanılıp kullanılmayacağı ve bu harekatın adının ne olacağı yönündeki soruyu, "Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla, her şeyiyle geliriz." diye yanıtladı.

"Rusya tarafından, 'Türkiye'nin Suriye askerine yapacağı bir operasyon en kötü senaryo' olarak nitelendiriliyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde, bana böyle bir şey gelmiş değil. Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum." dedi.

"BU KURUMLAR DEVLETİNDİR"

İş Bankası ile ilgili AK Parti'de kurulan bir komisyona, BDDK ve SPK başkanlarının katılmasına yönelik eleştirilerin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine de Erdoğan, "Gerekli olduğu zamanlarda her parti bu kurumlardan istifade edebilir. Bu kurumlar devletindir ama millete hizmet etmekle mükelleftir. Diyelim ki, CHP gidip bu kurullardan herhangi bir konuda istifade etmek isterse kurullar onlara da yardımcı olur. Niye rahatsız oluyorlar ki?" diye konuştu.

"Kamuya girişte güvenlik soruşturmalarını yeniden getirmek istiyor musunuz?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, her an gündemlerinde olduğunu söyledi.