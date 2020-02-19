Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'da 2 'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'da terör örgütü /KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 11:08 ABONE OL
Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN