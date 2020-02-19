Bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 169'uncu gününü geride bıraktı. 7 ailenin evladına kavuştuğu eylemde son olarak Aslan çifti 5 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Volkan'a kavuşmanın sevincini yaşadı. Nöbetin dünkü bölümünde 2 aile daha eyleme katılırken, evlat nöbeti tutan aile sayısı 88'e ulaştı. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 17 yaşında dağa götürülen oğulları Volkan Aslan için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan baba Melik ve Melek Aslan mutlu sona ulaştı. Aslan çiftinin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına 6 yıllık hasretin ardından doyasıya sarıldı. Kavuşma, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren diğer ailelere de moral oldu. Dün nöbetteki aileleri ziyaret eden Aslan çifti, yaşadıkları mutluluğu paylaşarak diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmasını dilediklerini ifade etti.Dün iki ailenin katıldığı eylemde evlat nöbeti tutan aile sayısı 88'e ulaştı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine dâhil olan anne Aydan Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden gelen baba Halil Esendemir de oğlu Hacı'nın 28 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için İstanbul'a gittiğini, bir daha da kendisinden haber alamadığını belirtti. Esendemir, "Hem oğluma kavuşmak hem de ailelere destek için geldim" dedi.

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